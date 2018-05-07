ليفربول في خطر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا





يتمنى عشاق نادي ليفربول الإنجليزي أن يتوج فريقهم ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك، على حساب ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية التي ستجمعهما في الـ26 من مايو الجاري.

وقدم فريق ليفربول هذا الموسم مستويات رائعة بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، بالإضافة لتألق النجم الدولي المصري محمد صلاح، والذي يكتب التاريخ في البريميرليج، بتسجيله وتحطيمه للأرقام القياسية الواحد تلو الآخر.

واستطاع صلاح تسجيل 31 هدفا في الدوري ويتصدر ترتيب الهدافين بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

وتتمنى جماهير الريدز أن يتوج الفريق أداءه الرائع هذا الموسم بإضافة كأس دوري الأبطال السادسة إلى خزائنه، والأولى منذ موسم 2004/2005.

وفي المقابل، هناك سيناريو كارثي لليفربول، إذا ما خسر في مباراتيه الأخيرتين في الموسم، حيث يلعب مباراة أخيرة في الدوري على أرضه أمام نادي برايتون العنيد، بالإضافة للمباراة النهائية لدوري الأبطال أمام ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف.

من الممكن أن يخسر الريدز مقعده في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويخسر حلمه بتحقيق لقب البطولة نفسها هذا العام.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البريميرليغ إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحجز قطبا مانشستر المركزين الأول والثاني، فيما تتصارع فرق ليفربول وتوتنهام وتشيلسي على المقعدين الأخيرين.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري بشكل مؤقت، بانتظار مباريات مؤجلة لتوتنهام وتشيلسي مساء الأربعاء.

وحقق الريدز انتصارا واحدا فقط في آخر 5 مباريات خاضها بجميع المسابقات.