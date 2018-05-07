وزير المالية: لولا مساعدة الدول العربية لوصل عجز الموازنة إلى 17%
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:32 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن عجز الموازنة في 2011 وصل إلى 10% وتزايد أكثر فيما بعد، منوهًا بأنه لولا مساعدات الدول العربية خلال تلك الفترة، كان سيصل عجز الموازنة إلى 17%.
وأشار "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، إلى أن عجز الموازنة سيصل هذا العام إلى 9%، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يحظى الآن بثقة ومصداقية من دول العالم، وهناك إقبال من المستثمرين على المجىء إلى مصر.
وأشار "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، إلى أن عجز الموازنة سيصل هذا العام إلى 9%، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يحظى الآن بثقة ومصداقية من دول العالم، وهناك إقبال من المستثمرين على المجىء إلى مصر.
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