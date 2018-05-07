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وزير المالية: لولا مساعدة الدول العربية لوصل عجز الموازنة إلى 17%

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:32 م
وزير المالية: لولا مساعدة الدول العربية لوصل عجز الموازنة إلى 17%
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن عجز الموازنة في 2011 وصل إلى 10% وتزايد أكثر فيما بعد، منوهًا بأنه لولا مساعدات الدول العربية خلال تلك الفترة، كان سيصل عجز الموازنة إلى 17%.

وأشار "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، إلى أن عجز الموازنة سيصل هذا العام إلى 9%، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يحظى الآن بثقة ومصداقية من دول العالم، وهناك إقبال من المستثمرين على المجىء إلى مصر.
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