تكريم ميدو عادل ومحمود حجازي في مهرجان "world Arts Day"

كرمت إدارة مهرجان "world Arts Day" الفنان ميدو عادل كأفضل فنان شاب عن دوريه في مسلسلي "أبو العروسة" و"الطوفان".





وحصل الفنان محمود حجازي على جائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في مسلسل "أبو العروسة"، كما كرمت الفنانة أماني مهنى عن دورها في مسلسل "أبو العروسة".





جاء ذلك خلال مهرجان “world Arts Day”، منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى في الدقي، بحضور نجوم الفن، وعلى رأسهم جميل راتب ولبنى عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي وسيد رجب وطارق صبري وحنان شوقي وصفاء جلال ومحمد أنور ودوللي شاهين والمخرج مجدي الهواري وأحمد زاهر ومنة فضالي وخالد سرحان ومحمد الشقنقيري وميدو عادل.