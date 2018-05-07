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جمال شيحة عن قرض تطوير منظومة التعليم: "ملوش لازمة"

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:31 م
جمال شيحة عن قرض تطوير منظومة التعليم: ملوش لازمة
جمال شيحة
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داليا الحسين
 
قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن 300 نائب طالبوا بزيادة ميزانية التعليم بمقدار 62 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. 

وأضاف "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن المعلم يعاني في المعيشة ولا يجوز أن نطلب منه ثورة في التعليم وهو بهذا الشكل. 

ولفت إلى أن 62 مليار جنيه في ميزانية التعليم سيذهبوا إلى المعلم والتطوير، مضيفا: "89 مليار جنيه ميزانية التعليم منذ عهد السادات".

وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "لسنا بحاجه لقرض صندوق النقد الدولي من اجل تطوير منظومة التعليم"، معلقا: "ملوش لازمة".


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