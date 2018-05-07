"تعليم البرلمان": إرجاء فكرة إلغاء التدريس باللغات في المدارس التجريبية

قال النائب عبدالرحمن البرعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه سيتم إرجاء فكرة إلغاء التدريس باللغات في المدارس التجريبية.





وأضاف "البرعي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أنهم سيعقدوا جلسات استماع لوزير التعليم وأولياء الأمور والمعلمين خلال الأيام المقبلة حول نظام التعليم الجديد.



