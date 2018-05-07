"تعليم البرلمان": إرجاء فكرة إلغاء التدريس باللغات في المدارس التجريبية
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:31 م
أمنية فوزي
قال النائب عبدالرحمن البرعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه سيتم إرجاء فكرة إلغاء التدريس باللغات في المدارس التجريبية.
وأضاف "البرعي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أنهم سيعقدوا جلسات استماع لوزير التعليم وأولياء الأمور والمعلمين خلال الأيام المقبلة حول نظام التعليم الجديد.
وأشار إلى أن المناقشة اشتدت اليوم بين رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب وبين وزير التربية والتعليم داخل البرلمان، وأن وزير التعليم أكد أن التطوير اتجاه دولة وليس خطة وزير، وأكد أن البنك الدولي أشاد بخطة التطوير الجديدة، وشدد على مشاركة جهات سيادية في خطة تطوير التعليم.
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