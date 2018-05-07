يوفنتوس يغازل أليجري حول التجديد
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:26 م
الفجر الرياضي
أكد جوزيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي على أن الإدارة سوف تناقش مستقبل أليجري المدير الفني للفريق في الفترة القادمة.
وقال ماروتا في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: سوف نبدء الحديث عن مستقبل أليجري ولكن بعد نهاية الموسم وفوز الفريق بلقب الدوري.
وأضاف ماروتا: لدينا علاقة جيدة مع أليجري في التعامل سوياً، سوف نتحدث عن مستقبله بعد نهاية الموسم، لدينا مباراة هامة أمام ميلان في نهائي الكأس.
وتابع: كان من دواعي سرورنا رفع كأس إيطاليا في النسخ الثلاثة الماضية، نريد أن نكرر ذلك يوم الأربعاء أمام ميلان.