ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يوفنتوس يغازل أليجري حول التجديد

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:26 م
يوفنتوس يغازل أليجري حول التجديد
طباعة
الفجر الرياضي
 

 أكد جوزيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي على أن الإدارة سوف تناقش مستقبل أليجري المدير الفني للفريق في الفترة القادمة.


وقال ماروتا في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: سوف نبدء الحديث عن مستقبل أليجري ولكن بعد نهاية الموسم وفوز الفريق بلقب الدوري.


وأضاف ماروتا: لدينا علاقة جيدة مع أليجري في التعامل سوياً، سوف نتحدث عن مستقبله بعد نهاية الموسم، لدينا مباراة هامة أمام ميلان في نهائي الكأس.


وتابع: كان من دواعي سرورنا رفع كأس إيطاليا في النسخ الثلاثة الماضية، نريد أن نكرر ذلك يوم الأربعاء أمام ميلان.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
0
x
21:00
2
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
0
x
21:00
0
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
3
x
17:30
2
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
2
x
18:15
1
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
1
x
18:00
1
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
19:00
4
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
27
x
18:00
26
الزمالك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 11:00:10 PM