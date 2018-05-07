طارق عامر: برنامج الإصلاح الاقتصادى حظى بمصداقية العالم



وأشار "عامر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، إلى أن أموال الدعم توجه لخدمة قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، منوهًا بانه لو لم يطبق البرنامج بشكل صحيح سيكون له آثار سلبية على الأسعار.



وأضاف انهم يعملون على تحقيق المكاسب التي تحققت من نجاح البرنامج الاقتصادي لمصر، متابعًا: "إحنا مكناش بنعرف نوفر 6 مليار دولار.. دلوقتي بيدخلنا في الشهر 5 مليار دولار".



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البرنامج الاقتصادي المصري حظى بمصداقية في العالم، مستدلا بنجاح السندات التي طرحتها مصر في الخارج.