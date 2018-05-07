غدًا.. حزب الغد يعقد مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع موسى مصطفى موسى

يعقد حزب الغد، غدًا الثلاثاء، في الساعة الثانية ظهرًا بمقر الحزب، مؤتمرًا للدعم والتضامن مع المهندس موسى مصطفى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ضد التشويه التي تعرض له من قِبل جرائد وموقع الجماعة الإرهابية.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد الحزب، أن المؤتمر سيكون بحضور قيادات وشيوخ المجلس المصري، والقبائل المصرية والعربية والنقابة العامة لفلاحين مصر والعديد من الشخصيات السياسية والقيادات الحزبية.



