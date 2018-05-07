"وزير التموين": نستهلك 70 ألف طن زيت في الشهر

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم البدء فى افتتاح منافذ أهلًا رمضان بمحافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم افتتاح 11 منفذًا بمحافظة مرسى مطروح لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.



وتابع المصيلحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدي" ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم البدء بمحافظة مطروح باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية، لضمان توفير السلع والمستلزمات الرمضانية للمواطنين خلال شهر رمضان.



وأوضح أن الدولة تستهلك 70 ألف طن زيت في الشهر، ومشيرًا إلى أنه تم ضخ 120 ألف طن لشهر رمضان لضمان ثبات الأسعار.

