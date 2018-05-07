الزمالك يفك عقدة الإسماعيلي

نجح فريق الزمالك في حل عقدة الإسماعيلي وتغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.





افتتح التسجيل في شباك القلعة البيضاء يوسف أوباما في الدقيقة 11، وسجل محمود عبد العزيز الهدف الثاني في الدقيقة 20، وأضاف أوباما هدف الثاني في اللقاء والثالث للزمالك خلال الدقيقة 61، وأكد عبدالله جمعة تفوق الأبيض بهدف رابع بالدقيقة 62، وأحرز هدف الإسماعيلي محمد صادق في الدقيقة 76.





وكان فريق الزمالك قد تخطى المنيا خلال منافسات دور الـ 32 بهدف نظيف، ليتأهل لدور الـ 16 ويتغلب على حرس الحدود بثلاثية نظيفة.





وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على الانتاج الحربي في ربع نهائي البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل لدور نصف النهائي وينتصر على الإسماعيلي بأربعة أهداف.





ويتأهل الزمالك للدور النهائي من بطولة كأس مصر، بعد أن استطاع لاعبي الزمالك فك "النحس" أمام الإسماعيلي حيثُ لم يفز الأبيض على الدراويش منذ موسم 2014 - 2015.





ويقابل الفائز من مواجهة الأسيوطي وسموحة، كما.يسعى فريق الزمالك بقيادة المتألق خالد جلال للفوز ببطولة كأس مصر رقم 26 في تاريخ القلعة البيضاء.



