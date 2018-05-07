الذهب يتراجع عند التسوية مع صعود الدولار لأعلى مستوى فى 2018

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب الدولار ووسط تكنهات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.





وتعرض المعدن الأصفر إلى ضغوط قوية مع قوة الدولار الأمريكي واتجاهه لأعلى مستوى خلال العام الجاري.





ويأتي تراجع الإقبال على الملاذ الآمن مع زيادة شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة كالأسهم والتي تلقت دعماً قوياً من ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، حيث تخطي "نايمكس" الأمريكي، و"برنت القياسي حاجز 70، 75 دولار على الترتيب.





ولا يزال المستثمرون يترقبون تحركات الاحتياطي الفيدرالي من أجل رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام حيث تشير توقعات البنك إلى 3 زيادات في حين يرى أعضاء المركزي أنها قد تمتد إلى أربع مرات.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 0.1% أو ما يوازي 60 سنتاً ليتراجع إلى 1314.10 دولار للأوقية.





وكان معدن الذهب سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.6% للمرة الثالثة على التوالي.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1314.45 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 92.715 دولار بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ أواخر ديسمبر الماضي.