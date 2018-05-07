الأربعاء.. مناقشة ديوان "عشق الدراويش" للدكتور صلاح هاشم

يناقش الصالون الثقافي لنادي الصحفيين النهري، ديوان عشق الدراويش للكاتب والخبير التنموي د.صلاح هاشم، وذلك يوم الأربعاء المقبل السابعة مساءا بشارع البحر الأعظم.





ويشارك في قراءة الديوان الدكتور عوض غباري أستاذ النقد كلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور عادل عوض أستاذ النقد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإذاعية نهى الروميسي.





ويدير اللقاء نائب رئيس تحرير المساء الكاتب والشاعر حزين عمر، والإذاعية سارة عبدالباري.





ويعد عشق الدراويش هو الديوان الثالث للدكتور صلاح هاشم حيث صدر له ديوانان من قبل الأول بعنوان غراميات صعيدي في عام 1998، والثاني بعنوان وطن فى بحر من الدم عام 2000، كما صدر له اكثر من 13 مؤلف أهمهم العدالة والمجتمع المدني، والتنمية والجريمة الممولة، والعدالة والحق في التنمية، وثورات الجياع، والحماية الاجتماعية للفقراء، وآخرهم الفقراء الجدد الصادر عن هيئة قصور الثقافة في يونيو 2017م.





اتسمت كتابة صلاح هاشم دائما بالتعبير عن أحوال الفقراء وقضاياهم لدرجة أن أطلق عليه كاتب الفقراء.