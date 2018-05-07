خالد جلال: روح اللاعبين سر الفوز على الإسماعيلي

أعرب خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بعد الفوز على نادي الإسماعيلي برباعية في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب.





وقال جلال في تصريحات تلفزيونية لقناة دي أم سي : "روح اللاعبين سر الفوز بنتيجة كبيرة وعودة أداء نادي الزمالك لسايق عهده، ولعبنا بطريقة هجومية من بداية اللقاء، ونجحنا في حسم المباراة".





وتابع : "اللاعبين وعدوني قبل المباراة بالفوز علي الدراويش، وبداية المباراة تكون الفارق في كل لقاء خاصة في بطولة كأس مصر".



