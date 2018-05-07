رئيس النصر يعفي سلمان المالك من منصب نائب الرئيس

أصدر رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اليوم الاثنين، قرارًا بإعفاء سلمان المالك من منصب نائب رئيس النادي.





ووجه آل سويلم، الشكر على حساب الرسمي على تويتر، لسلمان المالك على جهوده الكبيرة مع النادي، قائلًا أخي سلمان المالك بذل جهدًا كبيرًا لا يخفى على الكيان النصراوي وجماهيره، أشكره باسمي وباسم جماهير العالمي، على كل جهوده .



