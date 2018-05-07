رئيس النصر يعفي سلمان المالك من منصب نائب الرئيس
الإثنين 07/مايو/2018 - 09:02 م
أصدر رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اليوم الاثنين، قرارًا بإعفاء سلمان المالك من منصب نائب رئيس النادي.
ووجه آل سويلم، الشكر على حساب الرسمي على تويتر، لسلمان المالك على جهوده الكبيرة مع النادي، قائلًا أخي سلمان المالك بذل جهدًا كبيرًا لا يخفى على الكيان النصراوي وجماهيره، أشكره باسمي وباسم جماهير العالمي، على كل جهوده .
وأكد رئيس النصر، أن سلمان المالك، سيظل جندي من جنود النادي، معلقًا اليوم، أعفيته من منصب نائب رئيس النادي، مع ثقتي الكاملة بأنه سيبقى جنديًا من جنود نادي النصر وأحد أبنائه الأوفياء .
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