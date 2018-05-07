بالأرقام.. مشوار الزمالك حتى الوصول للمحطة الأخيرة في كأس مصر





نجح الزمالك في التأهل لنهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة نصف نهائي البطولة والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.









ولم يكن طريق أبناء ميت عقبة في الوصول للمحطة النهائية في البطولة، مفروشا بالورد، لكنه واجه صعوبات وعقبات، نجح في التغلب عليها حتى بلوغ المباراة النهائية.









وفي هذا التقرير يرصد "الفجر الرياضي" مشوار الفريق الأبيض حتى التأهل لنهائي الكأس :-









الزمالك 1 المنيا 0

فاز الزمالك على المنيا بهدف نظيف في دور الـ32 عن طريق مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو.









الزمالك 3 حرس الحدود 0

حقق الزمالك فوزا عريضا على حرس الحدود بثلاثية نظيفة في دور الـ16 بواسطة كابونجو كاسونجو ومؤيد العجان ومحمد إبراهيم.









الزمالك 3 الإنتاج الحربي 1

قلب الزمالك تأخره في هذه المباراة بهدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الربع النهائي، عن طريق محمود علاء ومحمد عنتر وطارق حامد، بينما أحرز أحمد شرويدة هدف أبناء مختار مختار الوحيد.









الزمالك 4 الإسماعيلي 1





حقق الزمالك النتيجة الأكبر في بطولة كأس مصر لهذا الموسم بالفوز على الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدف، بواسطة يوسف أوباما "هدفين" ومحمود عبد العزيز، وكابونجو كاسونجو، بينما أحرز محمد صادق هدف الإسماعيلي الوحيد.



