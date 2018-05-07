نموذج مشرف.. ردود أفعال واسعة حول الانتخابات البرلمانية في لبنان

صوت اللبنانيون أمس لأول مرة حسب قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي ودوائر صغيرة، وتشير النتائج الأولية غير الرسمية إلى فوز حركة "أمل" و"حزب الله" على حساب تياري "المستقبل" و"الوطني الحر"، مع تقدم تيار المردة والقوات اللبنانية ووصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أجواء اليوم الانتخابي بالإيجابية، ووجهت العديد من الدول التهنئة للشعب اللبناني على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

مصر: انتخابات لبنان نموذج مشرف يحتذى

بعثت القاهرة برسالة تهنئة إلى السلطات اللبنانية بخصوص نجاحها أمس في تنظيم الانتخابات النيابية الأولى في البلاد منذ نحو عقد.

وأعربت الخارجية المصرية عن تقييمها العالي لأجواء تنافسية أجريت فيها الانتخابات ، مضيفة أنها "عكست القيم الديمقراطية والسلوك الحضاري للشعب اللبناني الشقيق وإيمانه بأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام".

وأشادت الخارجية بقدرة اللبنانيين على الاحتفاظ باستقرار دولتهم طوال السنوات الماضية، بالرغم مما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات، مشددة على أن هذا الأمر يبعث على الأمل والاطمئنان وذكرت أن التعايش المشترك والتوازن يعتبران ركيزتين أساسيتين لمستقبل المنطقة ودولها، مؤكدا تمسك القاهرة بدعم أمن واستقرار وسيادة لبنان.

وأكدت الخارجية إن قيم السلام والتعايش المشترك التي يتبناها الشعب اللبناني والتي تجسدت في المشهد الانتخابي الأخير يمكن أن تمثل "نموذجا مشرفا يحتذى".

فرنسا: الانتخابات التشريعية في لبنان مرحلة مهمة في الحياة السياسية

كما رحبت فرنسا بعقد الانتخابات التشريعية في لبنان والتي جرت للمرة الأولى منذ تسع سنوات.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في تصريح لها اليوم،إن بلادها تهنئ لبنان بعقد الانتخابات التشريعية أمس باعتبارها مرحلة مهمة في الحياة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق فجر اليوم أن "نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت %49,20، فيما كانت قد بلغت %54 في 2009"، واعتبر المشنوق أن "عملية الانتخاب كانت بطيئة جدا" نتيجة القانون الجديد الذي يقوم على النسبية، بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثري.

طهران تهنئ لبنان حكومة وشعبا

وهنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الكبير لحضوره الملحمي في الانتخابات النيابية معتبرا هذه الملحمة بانها انتصار كبير لجميع الشعب اللبناني بمختلف قومياته وتياراته السياسية.

وقال قاسمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن بان اجراء انتخابات هاديئة في ظل الظروف الراهنة للمنطقة يعد انجازا كبيرا لجميع اللبنانيين على صعيد ارساء دعائم النهج الديمقراطي .

و أسدل الستار على الإنتخابات النيابية اللبنانية التي جرت للمرة الأولى وفق النظام النسبي وسط إقبال لم يتجاوز الـ50 في المئة على خلاف التوقعات.

رحبت روسيا بإجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية، معتبرة أنها خطوة مهمة في سبيل تعزيز مؤسسات دولة لبنان والاستقرار الداخلي في البلاد.

روسيا: الانتخابات في لبنان تعزز مؤسساته وسنواصل دعم استقلاله

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين: "جرت في الجمهورية اللبنانية يوم 6 مايو، وللمرة الأولى منذ حوالي عقد، انتخابات برلمانية. وكان مجلس النواب اللبناني مضطرا، نظرا للوضع الداخلي السياسي المعقد الذي استمر لسنوات عدة، إلى تمديد فترة صلاحياته 3 مرات، في أعوام 2013، 2014 و2017. وجرى الاقتراع، حسب تقارير وزارة الداخلية اللبنانية والمراقبين، بالتوافق مع العملية الديمقراطية، المنصوص عليها في القوانين، ودون حوادث ملموسة، وبلغت نسبة إقبال المنتخبين، وفق المعلومات، التي نشرها وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، 49.2 بالمئة، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج الرسمية للتصويت خلال أيام قريبة".

وشددت الخارجية في بيانها على أن "الاتحاد الروسي يرحب بالانتخابات، التي أجريت في لبنان، كونها حدثا إيجابيا كبيرا في حياة هذه البلاد، وخطوة مهمة في سبيل تعزيز مؤسسات الدولة وإرساء الاستقرار الداخلي"، وأضافت: "إننا نأمل في أن تواصل القوى السياسية اللبنانية التعاون فيما بينها خدمة لمصلحة حل القضايا العالقة للأجندة القومية مع الالتزام الصارم بالأطر القانونية بناء على الدستور وعبر الحوار الوطني الشامل".

وتعهدت روسيا في بيان خارجيتها "بمواصلة اتباع النهج حول دعم سيادة لبنان الصديق واستقلاله ووحدته ووحدة أراضيه بكل تنوعه السياسي والطائفي".