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الإصابة تهدد أوزيل قبل كأس العالم

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:58 م
الإصابة تهدد أوزيل قبل كأس العالم
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وكالات
 

انضم لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مسعود أوزيل الى لائحة اللاعبين الألمان المصابين، إلا انه أبدى ثقته بقدرته على العودة في وقت يسمح له الدفاع عن ألوان "المانشافت" في نهائيات كأس العالم روسيا  FIFA 2018.


وقال أوزيل الذي غاب عن مباراة فريقه ضد بيرنلي (5-صفر) في الدوري الانجليزي الأحد "من المؤسف انني غبت عن مباراة الأمس بسبب اصابة في الظهر".

             

أضاف "ستحتاج (الاصابة) الى بعض الوقت، الا انني واثق من انني سأستعيد الجهوزية الكاملة في وقت كاف" للمشاركة في كأس العالم التي تقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

 

وكان مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر، الذي سيرحل عن النادي في نهاية الموسم بعد مسيرة امتدت 22 عاما، قد كشف قبل المباراة ان أوزيل قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب مشاكل في الظهر.

 

وبات اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، في الموقع نفسه لزميليه لاعبي بايرن ميونيخ، حارس المرمى مانويل نوير الغائب منذ تعرضه لكسر في القدم في أيلول/سبتمبر، والمدافع جيروم بواتنغ الذي أصيب في الفخذ أواخر نيسان/أبريل الماضي، ويتوقع ان يغيب لفترة قد تمتد ستة أسابيع.

 

وتبدأ ألمانيا حملة الدفاع عن لقبها في 17 حزيران/يونيو بلقاء المكسيك، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم السويد وكوريا الجنوبية.

 

ومن المتوقع ان يعلن المدرب الالماني يواكيم لوف تشكيلة المنتخب التي ستخوض غمار المونديال، في 15 أيار/مايو الحالي.

 


المزيد عن: بيرنلي أوزيل ألمانيا آرسنال
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