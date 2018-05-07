رسميًا.. "هيونداي فيرنا" تتخطى حاجز الـ200 ألف جنيه في مايو

أعلنت مجموعة "جي بي غبور أوتو"، وكيل علامة "هيونداي" الكورية في مصر عن تحريك أسعار "فيرنا" الفئة الكاملة الأوتوماتيك بواقع 4 آلاف جنيه، ليصبح سعرها بعد الزيادة 204.900 جنيه.





وأبلغت الشركة شبكة موزعيها بتثبيت أسعار الفئة الأولى M/T GL عند 172.000 جنيه، والفئة M/T GL المزودة بزجاج مظلل عند 173.000 جنيه، والفئة M/T GLS عند 175.000 جنيه.





واستقر سعر الفئة M/T GLS المزودة بزجاج مظلل عند 176.500 جنيه، والفئة A/T GLS عند 203.900 جنيه.





يأتي ذلك بعد أيام من إعلان غبور أوتو عن زيادة أسعار هيونداي أكسنت بواقع 2000 جنيه لتباع الفئة الأولى منها بـ256.900 جنيه والفئة الثانية بـ271.900 جنيه والفئة الثالثة الكاملة بت282.900 جنيه.





كما أقر الوكيل المصري زيادة أخرى بأسعار هيونداي كريتا SUV متعددة الاستخدامات بواقع 3000 جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى القياسية منها 363.000 جنيه والفئة الثانية 402.900 جنيه، أما الفئة الثالثة والأعلى 421.900 جنيه.





وطالت الزيادة هيونداي إلنترا AD حيث ارتفع سعرها 3000 جنيه، لتباع الفئة الأولى منها بـ309.900 جنيه والثانية 315.900 جنيه 340.000 جنيه والرابعة 363.000 جنيه والخامسة 385.000 جنيه، أما الفئة الأخيرة والأعلى أصبح سعرها 409.000 جنيه.



