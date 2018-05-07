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عاجل.. الزمالك يعتذر لـ"جروس" ويعين خالد جلال مديرا فنيا

الإثنين 07/مايو/2018 - 09:01 م
عاجل.. الزمالك يعتذر لـجروس ويعين خالد جلال مديرا فنيا
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هاني عصام
 
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين خالد جلال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.


وقدم رئيس الزمالك الاعتذار للسويسر كريستيان جروس المدير الفني السابق لأهلي جدة، بعد المفاوضات التي استمرت بين الطرفين لأكثر من شهر.


وكان الزمالك قد نجح في الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب برج العرب ليقود الفريق للمباراة النهائية للكأس.
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