وظائف هندسية للرجال بمصفاة أرامكو

فتحت شركة مصفاة أرامكو ساسرف، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للرجال، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 7 مايو حتى 6 يوليو 2018م.





وأوضحت الشركة، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.





وأضافت أنّ الوظائف المتاحة تحت مسمى:





– مهندس صيانة مدنية.





– مهندس مشروع- أجهزة.





– مهندس مشروع- ميكانيكي.





– مهندس تصميم مشروع.





– أخصائي جدولة الصيانة (عدد وظيفتين).





– منسق خدمات حقل (عدد 4 وظائف).





– مهندس عمليات تحويل وإنتاج (عدد وظيفتين).



