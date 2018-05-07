وظائف هندسية للرجال بمصفاة أرامكو
الإثنين 07/مايو/2018 - 08:58 م
فتحت شركة مصفاة أرامكو ساسرف، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للرجال، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 7 مايو حتى 6 يوليو 2018م.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.
وأضافت أنّ الوظائف المتاحة تحت مسمى:
– مهندس صيانة مدنية.
– مهندس مشروع- أجهزة.
– مهندس مشروع- ميكانيكي.
– مهندس تصميم مشروع.
– أخصائي جدولة الصيانة (عدد وظيفتين).
– منسق خدمات حقل (عدد 4 وظائف).
– مهندس عمليات تحويل وإنتاج (عدد وظيفتين).
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول هنـــا .
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