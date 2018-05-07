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وظائف هندسية للرجال بمصفاة أرامكو

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:58 م
وظائف هندسية للرجال بمصفاة أرامكو
أرشيفية
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فتحت شركة مصفاة أرامكو ساسرف، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للرجال، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 7 مايو حتى 6 يوليو 2018م.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأضافت أنّ الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مهندس صيانة مدنية.

– مهندس مشروع- أجهزة.

– مهندس مشروع- ميكانيكي.

– مهندس تصميم مشروع.

– أخصائي جدولة الصيانة (عدد وظيفتين).

– منسق خدمات حقل (عدد 4 وظائف).

– مهندس عمليات تحويل وإنتاج (عدد وظيفتين).

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول هنـــا .
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