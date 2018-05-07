رجيم "الزبادي" وسيلتك لحرق الدهون الزائدة خلال أسبوع!

يدخل الزبادي في معظم الحميات الغذائية ويتصدّر قائمة المأكولات المروّجة لخسارة الوزن. فبحسب الأبحاث، اعتُبر اللبن من أكثر المواد المشتقة من الحليب احتواءً على البروتينات والكالسيوم، فضلاً عن كونه طبقاً منعشاً خالٍ من الدهون أو السعرات الحرارية، ومادة طبيعية مثالية لاشراقة البشرة.





لهذا السبب، اعتمد خبراء التغذية على هذا العنصر الغذائي الصحي لوضع أسس رجيم يحرق الدهون ويزيل الوزن الزائد في فترة قصيرة.





يقتصر هذا الرجيم على ثلاث وجبات يومية، يحضر فيها اللبن بشكل ملحوظ. يبدأ أولاً بفطور، وهو عبارة عن كوب من الشاي أو قهوة بالحليب الخالي من الدسم، يتبعه كوب من اللبن الممزوج مع ملعقة من العسل.





اما بالنسبة لوجبة الغداء، فهي تتألف من طبق رئيسي غنيّ بالبروتين (كاللحوم، الدجاج أو السمك) مع صحن كبير من السلطة، وكوب كبير من الزبادي أيضاً.





أخيراً وجبة العشاء فهي خفيفة لكن مغذية، وهي تُختصر بكوب من اللبن، يضاف اليه ثلاث قطع من الفاكهة الموسمية. هذا الرجيم يكفل لك عدم الشعور بالجوع بتاتاً، كما أنه يؤمن السعرات الحرارية الكافية لتزويد جسمك بالطاقة. والاهم أنه يساهم في حرق كمية كبيرة من الدهون ويساعدك على خسارة الوزن خلال أسبوع كحد أقصى، شرط الالتزام بالارشادات المذكورة أعلاه، واللجوء الى التمارين الرياضية قدر المستطاع.