والدة ضحية "زواج القاصرات" تكشف تفاصيل مقتل ابنتها بعد 30 يومًا من زواجها

روّت وفاء محمد سالم، والدة "مي"، ضحية زواج القاصرات، التي قُتلت بعد 30 يومًا من زواجها، تفاصيل الواقعة، قائلة إن زوجها كان سائقًا وتذهب معه إلى المدرسة ونشأت قصة حب بينهما، وكان يكبرها بـ11 عام، موضحة أنها كان لديها 14 عامًا، ونموها الجسدي لم يكتمل، وكانت صحتها ضعيفة جدًا.





وأكدت "سالم"، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنها لم تؤهلها حتى تصبح زوجة، ولم تكن تعرف حقوق زوجها الشرعية، معقبة: "اتصدمت لما عرفت إنها بتحب شاب وبتكلمه، واتصدمت من رغبتها في الزواج".



