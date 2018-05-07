والدة ضحية "زواج القاصرات" تكشف تفاصيل مقتل ابنتها بعد 30 يومًا من زواجها
الإثنين 07/مايو/2018 - 08:59 م
أمنية فوزي
روّت وفاء محمد سالم، والدة "مي"، ضحية زواج القاصرات، التي قُتلت بعد 30 يومًا من زواجها، تفاصيل الواقعة، قائلة إن زوجها كان سائقًا وتذهب معه إلى المدرسة ونشأت قصة حب بينهما، وكان يكبرها بـ11 عام، موضحة أنها كان لديها 14 عامًا، ونموها الجسدي لم يكتمل، وكانت صحتها ضعيفة جدًا.
وأكدت "سالم"، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنها لم تؤهلها حتى تصبح زوجة، ولم تكن تعرف حقوق زوجها الشرعية، معقبة: "اتصدمت لما عرفت إنها بتحب شاب وبتكلمه، واتصدمت من رغبتها في الزواج".
وأضافت أنها اعترضت على هذه الزيجة، ووالدها وافق خوفًا من تطور العلاقة العاطفية بينهما، منوهة بأن الأم ليس لها أي دور في حياة ابنتها بصفة قانونية أو شرعية، الأب هو المتحكم في كل شيء، موضحة أنها توفت بعد 30 يوم من زواجها، متابعة: "زوجها ضربها بعنف وألقاها بعنف، وكان يهددها بالقتل، وتقرير الطب الشرعي أثبت أنها كانت محطمة تمامًا داخليًا وخارجيًا".
المزيد عن: زواج القاصرات التوك شو أخبار مصر