الزمالك يكتسح الإسماعيلي برباعية وينتظر الفائز من سموحة والأسيوطي بنهائي الكأس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا كبيرا على حساب نظيره الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر .

وسجل رباعية الزمالك في المباراة يوسف أوباما “هدفين” ومحمود عبدالعزيز “زيزو” وكاسونجو هدف لكل منهما فيما سجل محمد صادق هدف الإسماعيلي الوحيد في المباراة ليتأهل الزمالك لنهائي الكأس في انتظار الفائز من الأسيوطي وسموحة .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : عمر صلاح في حراسة المرمي ومعروف يوسف ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمد عنتر وعبد الله جمعة في خط الوسط ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو في خط الهجوم .

وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين وحاول كالديرون وإبراهيم حسن شن هجمة على مرمى الزمالك ولكن الدفاع تعامل معها بثبات ورد النقاز بعرضية من خارج المنطقة شتتها دفاع الإسماعيلي .

ومحاولة جديدة للزمالك بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء يقابلها اوباما بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار مرمى الاسماعيلي بعدها يمر النقاز بعرضية من الجانب الأيمن يخرجها الدفاع لركنية للزمالك في الدقيقة السابعة من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الزمالك في المباراة وينجح محمد عنتر في المرور بمنطقة الوسط من دفاع الإسماعيلي ليرسلها بينية حريرية لأوباما المتوغل في دفاع الدراويش ويهيئ الكرة أمامه ليضعها أرضية متقنة في شباك محمد عواد في الدقيقة 11 من عمر المباراة معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

وزاد الهدف المبكر من سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وظهرت الثقة على آداء اللاعبين ومر كاسونجو بالكرة داخل المنطقة الدفاعية للإسماعيلي لكن دفاع الدراويش يبعدها .

ويعود النقاز صاحب الجبهة اليمنى الخطرة للفريق الأبيض لشن العرضيات المتقنة ويقابلها كاسونجو برأسية ساقطة من أعلى الحارس ترتطم بالعارضة وتضيع معها فرصة الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 15 من عمر المباراة .

وتدنو السيطرة تماما للزمالك في المباراة وهجمة خطيرة جديدة للفريق بعد تسديدة من طارق حامد من على حدود منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء .

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمود عبدالعزيز “زيزو” في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة للنقاز من ركلة حرة تصل لمحمود علاء الذي يلعبها رأسية قوية وينقذها عواد حارس الإسماعيلي بصعوبة لترتد لتجد زيزو المتابع على القائم الأيسر للحارس ويضعها في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .

بعد تقدم الزمالك بهدفين انتفض الإسماعيلي في محاولة لتقليص الفارق وسدد بهاء مجدي كرة صاروخية ينقذها عمر صلاح ببراعة بعدها يحاول لاعبو الإسماعيلي شن الهجمات على دفاع الزمالك ولكن بدون خطورة حقيقية .

ويعود الإسماعيلي بأكثر من فرصة عن طريق إبراهيم حسن وكالديرون في ظل هجوم شرس للدراويش على أمل تقليص الفارق ولكن يتألق عمر صلاح في التعامل مع كل الكرات .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه معروف يوسف في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد كرة مشتركة في وسط الملعب بعدها تهدأ المباراة قليلا بدون خطورة من جانب الفريقين .

ويحاول كاسونجو التوغل داخل المنطقة لكن دفاع الإسماعيلي يوقف الخطورة بعدها يحاول عنتر التوغل من الجبهة اليسرى لكن مدافع الإسماعيلي يشتت الكرة .

وتمر اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بدون خطورة من جانب الفريقين لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدفين دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمد مجدي بدلا من معروف يوسف لتعرضه للإصابة بشد عضلي في المباراة ويبدأ الشوط بهجوم من الزمالك بعد انطلاقة من محمد عنتر ويصل لمنطقة الجزاء ويسددها قوية ولكن دون اتقان وتمر الى خارج الملعب ضربة مرمي في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

ورغم محاولات الإسماعيلي تقليص الفارق بشن هجمات من وسط الملعب إلا أنها افتقدت الخطورة في ظل تأمين دفاع الزمالك للمنطقة الخلفية .

وتمريرة من عنتر على حدود منطقة الجزاء كاد ان يقابلها كاسونجو داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الاسماعيلي يتصدى بقوة ويواصل النقاز عرضياته المتقنة ولكن دفاع الإسماعيلي يشتتها .

وفي الدقيقة 56 من عمر المباراة يهدر عبدالله جمعة فرصة هدف جديد للزمالك بعد عرضية من عنتر وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تمر أعلى مرمى الإسماعيلي .

ويستمر ضغط الزمالك في المباراة ويسدد كاسونجو من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من النقاز ناحاية اليمين وتصدى من دفاع الاسماعيلي يبعدها عن منطقة الخطورة في الدقيقة 58 من عمر المباراة .

ويسفر هجوم الزمالك عن هدف جديد في الدقيقة 60 عن طريق المتألق يوسف أوباما الذي توغل في دفاعات الدراويش ومر من خلف المدافع لينفرد بالمرمى ويراوغ عواد ليودع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني له والثالث للزمالك في المباراة .

الهدف الثالث قضى على آمال لاعبي الإسماعيلي في المباراة وظهرت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وسجل كاسونجو الهدف في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعد تمريرة متقنة من طارق حامد ليتوغل بها كاسونجو بدفاع الدراويش ويسددها أرضية قوية في الشباك معلنا تقدم الزمالك برباعية نظيفة .

ويدفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول عماد فتحي بدلا من عبدالله جمعة في الدقيقة 65 من عمر المباراة لتنشيط منطقة وسط الملعب ويرد الزمالك بهجمة عن طريق عنتر الذي يهدر هدفا للزمالك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر أعلى مرمى الإسماعيلي .

ويحاول الإسماعيلي شن الهجمات من أجل تعديل النتيجة وخطيرة للإسماعيلي بعد تسديدة قوية من شكري نجيب من على حدود منطقة الجزاء وتمر بجوار المرمى بعدها ينقذ القائم فرصة من هجمة للدراويش لتضيع معها فرصة خطيرة في الدقيقة 69 من عمر المباراة .

ويدفع الزمالك بآخر أوراقه بنزول باسم مرسي بدلا من كاسونجو لتنشيط الجانب الهجومي في الدقيقة 72 من عمر المباراة بعدها محاولة للاسماعيلي بعد لعبة هات وخد بين شكري نجيب وحسني عبد ربه على حدود منطقة الجزاء ولكن دفاع الزمالك يتصدى لتسديدة عبد ربه وتخرج ركنية .

وتستمر محاولات الإسماعيلي ومن تسديدة قوية لمحمد صادق تسكن شباك عمر صلاح معلنا عن الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 77 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الإسماعيلي عن طريق بامبو وإبراهيم حسن ولكن بدون خطورة حقيقية فيما اعتمد الزمالك على محاولات من باسم مرسي وعنتر في الرد بمرتدات على مرمى الإسماعيلي .

وتمر الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بدون خطورة ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديد ليعلن الحكم عن صافرته معلنا فوز الزمالك بأربعة أهداف لهدف والتأهل لنهائي كأس مصر .