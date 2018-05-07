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محمد فضل شاكر: والدي سيغني تتر مسلسل "لدينا أقوال أخري" للفنانة يسرا

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:54 م
محمد فضل شاكر: والدي سيغني تتر مسلسل لدينا أقوال أخري للفنانة يسرا
فضل شاكر
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نور طلعت
 
قال المطرب الشاب محمد، نجل الفنان فضل شاكر، بأن والده يستعد لتسجيل تتر مسلسل"لدينا أقوال أخري" للفنانة يسرا.

وأضاف محمد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن أغنية "شبعنا من التمثيل" من كلمات د.مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع أمين نبيل".

واستكمل قائلا،:"من محبتنا الشديدة للفنانة يسرا، ود.مدحت العدل، وافقنا علي الفور دون أي تردد".

جدير بالذكر أن الفنان اللبناني فضل شاكر، أعلن عودته رسميا للغناء، بتسجيله أغنية "ليه الجرح" من كلمات الشاعر الغنائي هانى عبد الكريم وألحان وليد سعد وتوزيع المايسترو عادل عايش.
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