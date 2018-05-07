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محام عن استدعاء نيابة القاهرة الجديدة عدد من الأشخاص في جريمة الرحاب: "مجرد اشتباه"

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:56 م
محام عن استدعاء نيابة القاهرة الجديدة عدد من الأشخاص في جريمة الرحاب: مجرد اشتباه
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داليا الحسين
 
كشف جمال الخطيب، المحامي بالنقض، عن استدعاء نيابة القاهرة الجديدة عدد من الأشخاص لسؤالهم في جريمة الرحاب، مشيرا إلى أنه مجرد "اشتباه".

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن المواطنون المستدعون في انتظار العرض على النيابة العامة، مشيرا إلى أن الضحية كان عليه ديون بنحو 600 ألف جنيه لشخص ولأخر بقطعة أرض بقيمة 8 مليون جنيه.

ولفت إلى أن فرد الأمن بالفيلا المجاورة لموقع الجريمة يسأل كشاهد حاليا، منوها أن المجني عليه استأجر سيارة وعليه 85 ألف جنيه متأخرات.
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