محام عن استدعاء نيابة القاهرة الجديدة عدد من الأشخاص في جريمة الرحاب: "مجرد اشتباه"

كشف جمال الخطيب، المحامي بالنقض، عن استدعاء نيابة القاهرة الجديدة عدد من الأشخاص لسؤالهم في جريمة الرحاب، مشيرا إلى أنه مجرد "اشتباه".





وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن المواطنون المستدعون في انتظار العرض على النيابة العامة، مشيرا إلى أن الضحية كان عليه ديون بنحو 600 ألف جنيه لشخص ولأخر بقطعة أرض بقيمة 8 مليون جنيه.



