عاجل.. ترامب: سأعلن قرارى حول الاتفاق النووى الإيرانى غدا

أكدّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنّه سيعلن قراره بشأن استمرار أمريكا فى الاتفاق النووى الإيرانى من عدمه، غداً الثلاثاء من البيت الأبيض، فى الساعة الـ2 مساءً بتوقيت واشنطن.





وجائت تصريحات ترامب عبر صفحته على موقع التواصل تويتر، وسط تكهنات بانسحاب أمريكا من الاتفاق الذى طالما انتقده ترامب، وطالب حلفائه الأوروبيين بتعديل عيوبه أو الانسحاب.





وصباح اليوم، أصدر وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بياناً مشتركاً حول تمسّكهم بالاتفاق النووى الإيرانى، بغض النظر عن موقف أمريكا المرتقب، مؤكدين أنه الطريقة الوحيدة لمنع الانتشار النووى.