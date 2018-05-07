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مليشيا الحوثي تفرض حراسة مشددة على المستشفيات

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:52 م
مليشيا الحوثي تفرض حراسة مشددة على المستشفيات
أرشيفية
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أعلنت مصادر يمنية، اليوم الإثنين، عن فرض مليشيا الحوثي الإيرانية، حراسة مشددة على المستشفيات، التي يتواجد بداخلها عناصرهم من القتلى والجرحى جراء قصف القصر الجمهوري بصنعاء.

وأقدمت المليشيا الإرهابية، على هذه الخطوة في محاولة منهم للتكتم على هويات عناصرهم، وعدم التعرف عليهم أو أثرهم من قبل التحالف العربي.

يُذكر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت القصر الجمهوري، ومكتب رئاسة الجمهورية، بوسط العاصمة صنعاء، صباح اليوم الإثنين.
المزيد عن: مليشيا القصف العربي الحوثي التحالف العربي الإرهاب إيران
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