مليشيا الحوثي تفرض حراسة مشددة على المستشفيات

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الإثنين، عن فرض مليشيا الحوثي الإيرانية، حراسة مشددة على المستشفيات، التي يتواجد بداخلها عناصرهم من القتلى والجرحى جراء قصف القصر الجمهوري بصنعاء.





وأقدمت المليشيا الإرهابية، على هذه الخطوة في محاولة منهم للتكتم على هويات عناصرهم، وعدم التعرف عليهم أو أثرهم من قبل التحالف العربي.



