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"السيد" يعلن عن موعد الارتفاع الجديد فى أسعار الدواجن

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:53 م
السيد يعلن عن موعد الارتفاع الجديد فى أسعار الدواجن
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الفجر الاقتصادى
 
قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل 28 جنيهًا، ليصل للمستهلك بـ31 جنيها، مقارنة بـ 28 جنيها قبل يومين.

وأرجع عبد العزيز، في تصريحات صحفية،  السبب وراء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار العلف وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن هناك توقعات بارتفاع سعر طن العلف بنحو 200 جنيه خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيرفع أسعار الدواجن مرة ثانية.

وتوقع عبد العزيز استمرار ارتفاع الدواجن في بداية شهر رمضان الكريم، مع زيادة الطلب، واستقرارها باقي أيام الشهر.

وحول أسعار البيض، فإن الكرتونة سجلت انخفاضا بقيمة جنيهين لتصل إلى 32 جنيها مقابل 34 جنيها خلال الأيام الماضية.
المزيد عن: شهر رمضان الاقتصاد المصرى اسعار الدواجن ارتفاع الاسعار اخبار الاقتصاد
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