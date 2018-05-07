محلل عسكري: يكشف أسباب ارتفاع معدل صفقات السلاح خلال السنوات الأخيرة(فيديو)

قال اللواء فايز الدويري، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن تجارة الأسلحة في العالم نمت في الخمس سنوات الأخيرة ما بين 2013 و 2017 بنسبة عشرة بالمائة، كما أن ثلث هذه التجارة يتركز في الشرق الأوسط، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر بائع للسلاح بالعالم، مشيرًا إلى أن هناك مبالغة وتضخيم فى عقد صفقات السلاح فى المنطقة العربية، وهذا أمر مبالغ فيه فإذا ذهبنا إلى ليبيا فى السبعينيات والثمنينيات أثناء حكم المعمر القذافى، كان يعقد صفقات سلاح كبيرة، ويتم تخذينها بالمخازن وتتلف من الصدأ.





وأضاف الدويري، عبر الفقرة الإخبارية، التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنه عندما ارتفعت أسعار النفط كان هناك ارتفاع كبير فى أسعار السلاح فى العالم، مشيرًا إلى أن صفقة اليمامة، كانت فى الماضي أكبر صفقة سلاح عقدت ولم يكن تشهد المنطقة التهديدات، التى شهدتها بعد ثورات الربيع العربي التى ظهرت فى 2011.





ووأوضح أيضًا لم يظهر أطماع إيران وتمددها فى المنطقة، إذن هناك صفقات أسلحة تعقد بصورة أكبر من الحاجة الأزمة ولو قارنا الجيش الإسرائيلي، فنجدة يتميز بتكامل القوة من حيث السلاح والقدرة التصنيعية، فدبابات القتال لديها تصنيع إسرائيلي والصواريخ تصنعها أيضًا، مشيرًا إلى أن الدول العربية تستورد فقط ولم تصنع، فنحن نتحدث عن 110 مليار دولار صفقات سلاح.



