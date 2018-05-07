مختار نوح: "الحوار بين مبارك والإخوان كان مباحثيًا" (فيديو)

أكد الدكتور مختار نوح، المفكر الإسلامي، أن نجاح حزب الله في لبنان، سببه واقع الفراغ، وهو نفسه المؤهل لنجاح الإخوان في عهد "مبارك"، وهو واقع الفراغي الإتفاقي الذي تم بين مبارك والإخوان، بإخلى الملعب لهم بشرط ألا يتعدوا حدود معينة.





وأضاف "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن "مبارك" قام بتفصيل نص للإخوان بقانون الإرهاب تضمن عقوبة جريمة الإرهاب حتى لو كان ملحوظ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن حكومة "مبارك" كانت تعلم بهذا الاتفاق، منوهًا إلى أن الحوار بين "مبارك" والإخوان كان حوارًا مباحثيًا.



