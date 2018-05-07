الشوط الأول.. الزمالك يتفوق على الإسماعيلي بثنائية نظيفة

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره الإسماعيلي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد الجيش ببرج العرب بنصف نهائي كأس مصر بتقدم الزمالك بهدفين دون رد .





وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : عمر صلاح في حراسة المرمي ومعروف يوسف ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمد عنتر وعبد الله جمعة في خط الوسط ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو في خط الهجوم .





وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين وحاول كالديرون وإبراهيم حسن شن هجمة على مرمى الزمالك ولكن الدفاع تعامل معها بثبات ورد النقاز بعرضية من خارج المنطقة شتتها دفاع الإسماعيلي .





ومحاولة جديدة للزمالك بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء يقابلها اوباما بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار مرمى الاسماعيلي بعدها يمر النقاز بعرضية من الجانب الأيمن يخرجها الدفاع لركنية للزمالك في الدقيقة السابعة من عمر المباراة .





وتستمر محاولات الزمالك في المباراة وينجح محمد عنتر في المرور بمنطقة الوسط من دفاع الإسماعيلي ليرسلها بينية حريرية لأوباما المتوغل في دفاع الدراويش ويهيئ الكرة أمامه ليضعها أرضية متقنة في شباك محمد عواد في الدقيقة 11 من عمر المباراة معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .





وزاد الهدف المبكر من سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وظهرت الثقة على آداء اللاعبين ومر كاسونجو بالكرة داخل المنطقة الدفاعية للإسماعيلي لكن دفاع الدراويش يبعدها .





ويعود النقاز صاحب الجبهة اليمنى الخطرة للفريق الأبيض لشن العرضيات المتقنة ويقابلها كاسونجو برأسية ساقطة من أعلى الحارس ترتطم بالعارضة وتضيع معها فرصة الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 15 من عمر المباراة .





وتدنو السيطرة تماما للزمالك في المباراة وهجمة خطيرة جديدة للفريق بعد تسديدة من طارق حامد من على حدود منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء .





ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمود عبدالعزيز “زيزو” في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة للنقاز من ركلة حرة تصل لمحمود علاء الذي يلعبها رأسية قوية وينقذها عواد حارس الإسماعيلي بصعوبة لترتد لتجد زيزو المتابع على القائم الأيسر للحارس ويضعها في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .





بعد تقدم الزمالك بهدفين انتفض الإسماعيلي في محاولة لتقليص الفارق وسدد بهاء مجدي كرة صاروخية ينقذها عمر صلاح ببراعة بعدها يحاول لاعبو الإسماعيلي شن الهجمات على دفاع الزمالك ولكن بدون خطورة حقيقية .





ويعود الإسماعيلي بأكثر من فرصة عن طريق إبراهيم حسن وكالديرون في ظل هجوم شرس للدراويش على أمل تقليص الفارق ولكن يتألق عمر صلاح في التعامل مع كل الكرات .





ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه معروف يوسف في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد كرة مشتركة في وسط الملعب بعدها تهدأ المباراة قليلا بدون خطورة من جانب الفريقين .





ويحاول كاسونجو التوغل داخل المنطقة لكن دفاع الإسماعيلي يوقف الخطورة بعدها يحاول عنتر التوغل من الجبهة اليسرى لكن مدافع الإسماعيلي يشتت الكرة .





وتمر اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بدون خطورة من جانب الفريقين لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدفين دون رد .



