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عبده سليم ينافس النجوم في رمضان بتتر "أيوب"

الإثنين 07/مايو/2018 - 07:43 م
عبده سليم ينافس النجوم في رمضان بتتر أيوب
عبده سليم
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الفجر الفني
 
يغني المطرب والملحن عبده سليم، تتري البداية والنهاية لمسلسل أيوب، الذي يلعب بطولته الفنان مصطفى شعبان، ويعرض حصريا على قناة الحياة.

وكتب كلمات أغنية "حق انتفاع"، محمد الجمال، وألحان عبده سليم، وتوزيع خالد نبيل.

كما تعاون "سليم" مع الموسيقار إسلام صبري في أغنية "أيوب"، وهي من لحن وتوزيع إسلام صبري، وأثارت إعجاب الجمهور فور إذاعتها على عدد كبير من محطات الإذاعة المصرية.

مسلسل "أيوب" بطولة مصطفى شعبان، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، تدور أحداثه حول شاب مكافح يبحث عن فرصة عمل مناسبة، وبالفعل يصبح موظفا في بنك، لكن بعد فترة من العمل يتم تدبير مكيدة له، تتسبب في دخوله السجن ظلمًا.
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