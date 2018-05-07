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غارات أمريكية ضد داعش في سوريا

الإثنين 07/مايو/2018 - 07:46 م
غارات أمريكية ضد داعش في سوريا
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رويترز
 
بدأت قوة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية تقودها حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" شن غارات في الثالث من مايو على تنظيم داعش في سوريا، مواصلة مهام يقوم بها تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

وانضمت هذا القوة للأسطول السادس الأمريكي في 18 أبريل بعد نحو أسبوع من شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غارات جوية استهدفت منشآت أسلحة كيماوية سورية.

وقالت البحرية الأمريكية، إن نشر هذه القوة الهجومية كان مقرراً لدعم شركائها في التحالف وحلف شمال الأطلسي ولحماية المصالح الأمنية الأمريكية.

وقال الكابتن نيكولاس ديينا قائد ترومان: "بدأنا عمليات قتالية لدعم عملية العزم الصلب"، مشيراً إلى عملية بدأها التحالف في عام 2014 ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

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