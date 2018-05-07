ناصر القدوة يستقيل من "مركزية فتح" احتجاجا على نتائج اجتماع المجلس الوطني

رفضت حركة التحرير الفلسطيني "فتح"، اليوم الاثنين، استقالة ناصر القدوة عضو لجنتها المركزية.





وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، في بيان صحفي، إن اللجنة المركزية رفضت استقالة القدوة.





وأضاف أن ذلك جاء بعد التشاور مع الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية، مبينا أن اللجنة ستبحث في اجتماعها القادم الحيثيات التي وردت في كتاب الاستقالة.





وكان القدوة قد قدم السبت الماضي استقالته من اللجنة المركزية للحركة، قائلا "أود إعلامكم باستقالتي من عضوية اللجنة المركزية للحركة، احتجاجا على بعض نتائج اجتماع المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، وعلى بعض مجريات الاجتماع، ومن المناسب هنا الإشارة إلى تراكمات سابقة متعلقة بعمل اللجنة المركزية كان يمكن أن تقود إلى نفس النتيجة.. بالطبع سأبقى عضوا في حركتنا وملتزما بها وعاملا في صفوفها".





ويعد القدوة من أبرز قيادات حركة فتح وقد شغل مناصب رسمية عدة.





واختتمت في ساعة مبكرة من فجر الجمعة أعمال الدورة 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، بإعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي بالتوافق.





وقاطعت كل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (عضو في منظمة التحرير)، الاجتماعات التي ستعزز حالة الانقسام الفلسطيني، بحسب تعبيرهم.





كما تعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.





جدير بالذكر أن المجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوا.



