تعرف على عقوبة مخالفة نظام السوق المالية

كشفت هيئة السوق المالية، عن صدور منطوق قرار ضد فاطمة بنت سليمان بن جاسر الضويحي، والذي انتهى بإدانتها؛ لتداولها أسهم بعض الشركات، ما يعد تلاعباً واحتيالاً، حيث أوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.





وتضمّن قرار لجنة الفصل إيقاع عدد من العقوبات بها، وهي فرض غرامة مالية عليها قدرها 240,000 ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 1,706,157.25 هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، ومنعها من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.



