وفد اقتصادي إماراتي يلتقي وكيل وزارة الخارجية السودانية

التقى محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية اليوم في الخرطوم السفير عبدالغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية وذلك بمقر الوزارة.





حضر اللقاء حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان وعدد من مدراء الإدارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالدولة ومن الجانب السوداني عدد من مدراء ورؤساء الإدارات بوزارة الخارجية السودانية.





يأتي اللقاء ضمن زيارة وفد إماراتي يضم عددا من كبار المسؤولين في قطاع الاقتصاد للتعاون مع رجال الأعمال السودانيين والوقوف على عدد من المشاريع الاستثمارية الإماراتية في السودان.





وأثنى وكيل وزارة الخارجية بالسودان على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين .. مؤكدا أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في المجالات الإقتصادية والتجارية والتجارب الإماراتية المتطورة عالميا بما يعود بالنفع على مواطني البلدين ويعزز العلاقات الثنائية وخاصة في المجال الإقتصادي.





من جانبه أوضح محمد شرف مساعد الوزير، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان ترتبطان بعلاقات ثنائية متينة وقوية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها.





من جهته أكد حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، أن العلاقات بين الدولتين تميزت بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين قيادة البلدين مما انعكس ايجابيا على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي والانساني أيضا وفي مسارها الأهلي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية.





ولفت إلى أن من أهم ما يميز هذه العلاقات هو القدرة على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بينهما وتطويرها في إطار تحكمه عدة أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربي المشترك.