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إيران.. انفجار "غامض" يهز مدينة قائم شهر والسلطات تتحدث عن "جسم فضائي"

الإثنين 07/مايو/2018 - 07:38 م
إيران.. انفجار غامض يهز مدينة قائم شهر والسلطات تتحدث عن جسم فضائي
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وكالات
 
سُمع دوي انفجار في مدينة قائم شهر الواقعة في محافظة مازندران بشمال إيران مساء الأحد، بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية مساء الاثنين.

وقال المدير العام لدائرة الشؤون الأمنية في محافظة مازندران رضا عنايتي، في تصريح صحفي، إن سبب الانفجار وضع قيد الدراسة.

ورفض احتمال أن يكون الانفجار قد نجم عن تدخل بشري، موضحا أنه لم يتم العثور على أي حطام في مكان وقوع الحادث.

ولفت رضا عنايتي إلى أن البقايا الوحيدة للحادث عبارة عن تراب ورماد فقط حيث يتم فحص الرماد في المختبر حاليا، مشيرا إلى أن بقايا الانفجار لا تحتوي على بقايا مواد انفجارية.

وبين المدير العام لدائرة الشؤون الأمنية أن الانفجار تسبب في تهشيم زجاج النوافذ في المنطقة، قائلا إنه ووفق التجارب المكتسبة هناك احتمال ارتطام نيزك بالمنطقة وسيتم الإعلان عن الأسباب فور الانتهاء من دراسة التداعيات.

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