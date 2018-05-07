عاجل.. الأهلي بطلا لدوري اليد بعد الفوز 27_26 على الزمالك في المباراة الفاصلة

نجح لفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بطلا لبطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة في المباراة التي تقام بينهما حاليا في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري.

وشهد اللقاء تألق ثلاثي الأهلي هادي رفعت وعبد الوارث ومحمد علاء.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 16_9.

وكان فريق اليد بنادي الزمالك قد فاز على النادي الأهلي بنتيجة ١٨-١٧ أول أمس السبت، في ختام الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري اليد، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.