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تخصيص 4200 متر لإقامة معهد أزهري إعدادي وثانوي بدمياط

الإثنين 07/مايو/2018 - 07:35 م
تخصيص 4200 متر لإقامة معهد أزهري إعدادي وثانوي بدمياط
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هند الشيال
 
أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن قبول تبرع من مواطنة تدعى روحية سلطان بدوي، بقطعة أرض تملكها، على مساحة 4200 متر مربع، تقع بحوض محمود ثان بناحية قرية سيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط، لتخصيصها لإقامة معهد تعليمي عليها.

وأضاف المحافظ في تصريحات له اليوم الإثنين، إنه تقرر تخصيص الأرض لصالح الازهر الشريف بالمجان لإقامة معهد ديني أزهري اعدادي وثانوي عليها، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 773 لسنه 2018.
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