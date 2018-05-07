رئيس جمعية أولياء الأمور يطالب بتعميم فكرة ترسيخ اللغة العربية في المدارس الدولية
الإثنين 07/مايو/2018 - 07:34 م
هدى عبدالرازق
قال محمد صلاح، رئيس جمعية أولياء الأمور، إنه لا يرفض مقترح وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية، مطالبًا أن يتم تعميم فكرة ترسيخ اللغة العربية في المدارس الدولية أيضا.
وأضاف "صلاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، "طالما اللغة العربية مفيدة للأطفال، يبقا نعممه على كل الأطفال"، كاشفا أن مديرة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بمثابة المتحدث الرسمي لأصحاب المدارس الدولية.
وأضاف أن الدور الرابع بوزارة التربية والتعليم الذي يتواجد به مكتب مديرة التعليم الخاص تم تجديده بالكامل على نفقة أصحاب المدارس الدولية.
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