مصطفى بكري: خالد محيي الدين نموذج للكادر السياسي الوطني والعسكري الملتزم (فيديو)

وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، العزاء للشعب المصري وحزب التجمع في وفاة خالد محيي الدين، أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو ومؤسس حزب التجمع، لافتًا إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأس المشييعين للجنازة العسكرية لـ خالد محيي الدين، هو تأكيد وتقدير لدور الراحل العظيم وعطاءه لصالح الوطن لسنوات عديدة.





وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن خالد محيي الدين كان شخص بسيط يهتم بالطبقات الفقيرة، وكان رجلًا شعبيًا بمعنى الكلمة رغم أنه شخص كان ثريًا ومن أسرة كبيرة واحتل مواقع هامة، لكنه كان يسير بالقرى وسط المواطنين ويتحدث مع البسطاء.



