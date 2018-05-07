مصطفى بكري: خالد محيي الدين نموذج للكادر السياسي الوطني والعسكري الملتزم (فيديو)
الإثنين 07/مايو/2018 - 07:33 م
رقية جمال
وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، العزاء للشعب المصري وحزب التجمع في وفاة خالد محيي الدين، أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو ومؤسس حزب التجمع، لافتًا إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأس المشييعين للجنازة العسكرية لـ خالد محيي الدين، هو تأكيد وتقدير لدور الراحل العظيم وعطاءه لصالح الوطن لسنوات عديدة.
وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن خالد محيي الدين كان شخص بسيط يهتم بالطبقات الفقيرة، وكان رجلًا شعبيًا بمعنى الكلمة رغم أنه شخص كان ثريًا ومن أسرة كبيرة واحتل مواقع هامة، لكنه كان يسير بالقرى وسط المواطنين ويتحدث مع البسطاء.
وتابع، أن خالد محيي الدين عندما اختلف مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان محترمًا في خلافه، ولم يشكك في الدولة ولا الثورة ولا في "عبد الناصر"، فهو نموذج للكادر السياسي الوطني والعسكري الملتزم، وكان قيمة حقيقية، وظل محترمًا حتى يومه الأخير.
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