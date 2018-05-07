إسرائيل: دولة جديدة تنقل سفارتها إلى القدس حتى نهاية الشهر

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن دولة جديدة في العالم قررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس على غرار الولايات المتحدة وغواتيمالا.





وذكر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون أن رئيس باراغواي، هوراسيو كارتس، سوف يصل إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري لحضور مراسم افتتاح سفارة بلاده في القدس.





من جانبها، اتخذت حكومة باراغواي موقفا متحفظا إزاء هذا الإعلان، حيث أشارت وزارة خارجيتها إلى أن القرار لم يحسم بعد.





وسبق أن أكدت الحكومة الإسرائيلية أن باراغواي وهندوراس تنويان نقل سفارتيهما إلى القدس، وسبق أن صادق برلمان هندوراس على مشروع قانون خاص بهذا الشأن، لكن الإعلان لم يأت رسميا حول اتخاذ هذه الخطوة.





وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية ساحقة لصالح إدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، حيث صوت 128 عضوا لصالح القرار، مقابل تسعة معارضين، بمن فيهم هندوراس.



