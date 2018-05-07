نتائج قرعة وجدول منافسات الألعاب الحكومية





عقدت اللجنة المنظمة لمبادرة الألعاب الحكومية، مراسم قرعة النسخة الأولى من المنافسات، التي ستقام خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو الجاري، على شاطئ كايت بيتش، وسط حالة من الترقب المحموم لكافة الفرق المشاركة في الألعاب، والتي أبدت استعداداتها لخوض غمار المنافسات، وتلبية دعوة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.





وأعلنت اللجنة المنظمة، عن جدول المنافسات والذي يبشر بمسابقات حامية تستهدف تعزيز القدرات الذهنية والبدنية من خلال سلسلة من التحديات الرامية لاختبار قدرات موظفي الجهات الحكومية، وترسيخ روح الفريق الواحد، في مناخ يتسم بالشفافية والإثارة والحماس.



