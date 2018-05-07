نتائج قرعة وجدول منافسات الألعاب الحكومية
الإثنين 07/مايو/2018 - 07:27 م
عقدت اللجنة المنظمة لمبادرة الألعاب الحكومية، مراسم قرعة النسخة الأولى من المنافسات، التي ستقام خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو الجاري، على شاطئ كايت بيتش، وسط حالة من الترقب المحموم لكافة الفرق المشاركة في الألعاب، والتي أبدت استعداداتها لخوض غمار المنافسات، وتلبية دعوة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وأعلنت اللجنة المنظمة، عن جدول المنافسات والذي يبشر بمسابقات حامية تستهدف تعزيز القدرات الذهنية والبدنية من خلال سلسلة من التحديات الرامية لاختبار قدرات موظفي الجهات الحكومية، وترسيخ روح الفريق الواحد، في مناخ يتسم بالشفافية والإثارة والحماس.
ويشارك في منافسات الألعاب الحكومية، 90 فريقاً للرجال و 66 فريقاً للسيدات يشكلون 156 فريقاً من عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة، ويتضمن الرقم مشاركة 13 فريقاً يمثلون حكومات دول عربية وعالمية. وتتواصل المنافسات على مدى أربعة أيام وتشهد التصفيات النهائية تأهل أفضل 6 فرق من الرجال والسيدات، ليحصل الفريق الفائز بلقب بطل ” الألعاب الحكومية ” 2018 على جائزة مالية قدرها مليوني درهم إماراتي توزع مناصفة بين فريقي الرجال والسيدات وتقسم بالتساوي على أعضاء الفريقين.