قناة السويس لتدتول الحاويات تدعم مبادرة "كن صديقا للبيئة" وتشارك بالملتقى السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات

قال "لارس كريستينسن"، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، إن الشركة تدعم فى سبتمبر من كل عام مبادرة "كن صديقًا للبيئة"، جاء ذلك خلال المشاركة في الملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات.



وأضاف، إن المسئولية الاجتماعية للشركات لم تعد رفاهية أو اختيارًا لقطاعات الأعمال على مستوى العالم، لكنها أصبحت التزام مهني وأخلاقي يجب على كافة الشركات أن تقوم به في إطار مسئوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل بها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من هذا المجتمع، بجانب سعيها لتنمية حجم أعمالها.



وأوضح "لارس"، أن شركة قناة السويس للحاويات إستطاعت تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في قطاع التعليم من خلال مبادرة "تعليم أفضل مستقبل أفضل" بالتعاون مع محافظة بورسعيد، والتي استطاعت توفير الأدوات والأساس المدرسى لما يقرب من6311 مكتب مدرسى، في نحو ما يقرب من 132 مدرسة، كما قامت عبر المبادرة بتوفير برامج تدريبية لنحو 436 من حديثى التخرج لتدريبهم وتأهيلهم للعمل بمجال الموانىء والخدمات اللوجيستية، هذا بخلاف المساهمات المقدمة من الشركة للمنح الدراسية،ومشروعات التخرج، وتقديم المواد التعليمية بطريقة برايل لذوي الاحتياجات الخاصة.



كما حرصت على أن تكون لها الريادة في إنشاء أول مدرسة ثانوي عام ببالوظة تماشيا مع التوجه العام للدولة والهادف إلى رفع معدلات التنمية في سيناء حيث قامت بإهداء مدرسة بالوظة الثانوية بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء إحدى أفضل مساهماتها في مجال التنمية المجتمعية، فقد نجح المشروع في توفير فرص تعليم سهلة وميسرة لأبناء مصر في شمال سيناء، وتوفير وقت وجهد كبيرين كان يتم بذلهما من أجل الوصول للمدراس التي تبعد كيلومترات عن أماكن سكن الطلاب.

كما قامت الشركة بالمساهمة في إعادة تأهيل "مركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" الذي تديره "مؤسسة حياة"، هذا بالإضافة إلى دعم مؤسسة "تحسين الصحة" للأيتام وتوفير مختبرًا تعليميًا مجهزًا بأحدث المعدات لتعليم الطلبة اللغات ومهارات الحاسوب مما عزز من قدرتها التعليمية.



وتحرص أيضًا شركة قناة السويس للحاويات على الاهتمام بالبيئة ومحاولة مكافحة المخاطر البيئية التي تنعكس بشكل سلبي على المواطنين، لذلك قامت الشركة بمشاركة الأمم المتحدة في "الاحتفالات بيوم البيئة" التي تجرى على الصعيد العالمي من 14 إلى 21 سبتمبر من كل عام، ودعم مبادرة "جو جرين" أو "كن صديقًا للبيئة" التي تعمل على زيادة الوعي ومساعدة مصر على الانضمام إلى الحركة العالمية الداعية الي "بيئة أفضل"، والتي تدور حول ثلاثة مواضيع رئيسية وهي إعادة الإستخدام والتدوير، وتغير المناخ، والمجتمع.



وكان لموظفي الشركة أيضًا نصيبًا في التأثير على تلك المبادرة من خلال تطوعهم للعمل عدة ساعات وصلت الي 590 ساعة كما حضر 134 موظفًا العروض الإيضاحية للمبادرة.





يذكر ان شركة قناة السويس للحاويات هي شركة مصرية، تم افتتاحها عام 2004 كمشروع مشترك مع شركة إيه.بي.إم تيرمينالز(APM Terminals)، المساهم الرئيسي والقائم بالتشغيل بأستثمارات ما يقرب من 850 مليون دولارًا أمريكيًا، وتقع عند المدخل الشرقي لقناة السويس.

