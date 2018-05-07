ميناء دمياط يستقبل وفود أجنبية لتطوير التراكي والأنظمة الملاحية (صور)

استقبل ميناء دمياط، اليوم الإثنين، وفدًا من شركة Prosertek الأسبانية المتخصصة فى توريد معدات الموانى البحرية والأنظمة الملاحية المساعدة، يمثلها ملاك الشركة ومدير المبيعات بالإضافة إلى وكلاء الشركة فى مصر وكان فى إستقبالهم لجنة من المختصين بالهيئة، حيث عقدت جلسة عمل عرض خلالها الوفد أحدث أنظمة التراكى والحاميات المطاطية المتطورة من إنتاج الشركة والتى إتضح منها أنها من الشركات الرائدة فى تصنيع هذه المعدات البحرية بأوروبا وبالمواصفات العالمية وهو ما أهلها أن تكون أغلب تعاملاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بالأضافة إلى تقديم سابقات أعمالها فى الموانى المصرية، وفى نهاية المباحثات وعد المختصون بالهيئة بدراسة العروض والتواصل مع الشركة فى أقرب وقت ممكن.



وفى ذات السياق إستقبلت هيئة الميناء وفدا من شركة الصين المحدودة للتجارة وبناء السفن يضم ممثل الشركة ومستشارها فى مصر حيث عرضت الشركة إنتاجها من الوحدات البحرية مختلفة الأنواع والأحجام إضافة إلى الأوناش والوحدات المساعدة من قاطرات وروافع عائمة وحفارات تنقيب عن الغاز والبترول.



قدم الجانب الصينى خلال اللقاء عرضًا توضيحيًا يشتمل على بيانات الشركة وحجم أعمالها وسوابق الخبرة، وفى نهاية الجلسة أبدى ممثلوا الميناء الإهتمام بالعروض الخاصة بالوحدات الخدمية المساعدة من لنشات إرشاد وقاطرات وكراكات وروافع السفن، ووعدوا بدراسة العروض والتواصل معهم بعد استيفاد الشركة الإجراءات المطلوبة.