نشأت الديهي: "العفو الدولية" تعمل لحساب منظمات إرهابية

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على منظمة العفو الدولية، بعدما نشرت تغريدة تقول فيها: "تستخدم السلطات المصرية الحبس الانفرادي المطول كوسيلة تعذيب للنشطاء المحتجزين"، قائلا: "هذه المنظمة لا تختلف تمامًا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش".





وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إن منظمة العفو الدولية مخترقة وتعمل لحساب تنظيمات إرهابية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة لها علاقات جيدة مع جماعة الإخوان المسلمين.



