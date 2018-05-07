نشأت الديهي: "العفو الدولية" تعمل لحساب منظمات إرهابية
الإثنين 07/مايو/2018 - 07:26 م
هدى عبدالرازق
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على منظمة العفو الدولية، بعدما نشرت تغريدة تقول فيها: "تستخدم السلطات المصرية الحبس الانفرادي المطول كوسيلة تعذيب للنشطاء المحتجزين"، قائلا: "هذه المنظمة لا تختلف تمامًا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إن منظمة العفو الدولية مخترقة وتعمل لحساب تنظيمات إرهابية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة لها علاقات جيدة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وطالب"الديهي"، لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ووزارة الخارجية وكل الجميعات المدنية ونقابة الصحفيين والمحامين بالرد واتخاذ الإجراءات كافة تجاه هذه المنظمة المشبوهة.
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