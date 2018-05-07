"الديهي": مصر تؤيد كل برامج التنمية في دول حوض النيل





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن مصر تهتم بأمن السودان وتنمية إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود علاقات جيدة بين دول حوض النيل.



وأوضح أن مصر لم توجه أبدًا أسلحتها على أشقائها أو أصدقائها.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تؤيد كل برامج التنمية في دول حوض النيل، موضحًا أن مصر لم ترفض ما يحقق مصالح الشعوب، ولكن بما لا يضر أمنها القومي.