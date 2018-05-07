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مدفيديف يقترح تعيين سيلوانوف لمنصب نائب رئيس الحكومة

الإثنين 07/مايو/2018 - 06:10 م
مدفيديف يقترح تعيين سيلوانوف لمنصب نائب رئيس الحكومة
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وكالات
 
اقترح ديمتري ميدفيديف، الذي رشحه الرئيس فلاديمير بوتين لمنصب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، اليوم الاثنين 7 مايو، ترشيح نائب وزير الدفاع، يوري بوريسوف، لشغل منصب نائب رئيس الحكومة لشؤون مجمع الصناعات العسكرية.

وقال ميدفيديف، خلال اجتماع مع كتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما: "هناك مجال آخر- المجمع الصناعي العسكري، وتطوير المجمع الصناعي العسكري من خلال الحكومة، وهناك اقتراح لتعيين نائب وزير الدفاع، بوريسوف في هذا المنصب".

وقد شغل هذا المنصب في الحكومة السابقة، ديمتري روغوزين.

وتجدر الإشارة إلى أن يوري بوريسوف، عسكري محترف، في القوات المسلحة في الاتحاد السوفياتي السابق ثم روسيا الاتحادية منذ عام 1978. وفي منتصف العقد الأول من القرن الحالي، كان في قيادة الوكالة الاتحادية للصناعة في روسيا (تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة)، وأصبح في عام 2008 نائبا لوزير الصناعة والتجارة في روسيا، وفي عام 2011 أصبح النائب الأول لرئيس لجنة الصناعة العسكرية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية، وعين نائبا لوزير الدفاع في عام 2012.

وكانت الحكومة الروسية قدمت، اليوم الاثنين، استقالتها للرئيس بوتين، وذلك بعد اختتام مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية.

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