ارتفاع مفاجئ بسعر الدولار فى بداية التعاملات المسائية

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، فى 6 بنوك فى بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين.





ورفع البنك الأهلي سعر الدولار إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، مقابل مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.





كما زاد سعر صرف العملة الأجنبية في بنك مصر إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، بالتعاملات الصباحية.





وصعد سعر صرف الدولار في بنك القاهرة إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.





وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.





وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.





وصعد سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.





ثبّت البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 17.65 جنيه للشراء وو17.65 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.





وظل سعر الدولار في بنك قناة السويس ثابتا عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع وهو نفس مستواه بالتعاملات الصباحية.





وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.75 جنيه.