تايلور سويفت تستضيف مجموعة من الأطفال ببروفة حفلتها المرتقبة

استضافت النجمة تايلور سويفت مجموعة من أطفال أحد الحضانات في البروفات النهائية لحفلها الغنائي المرتقب.

وشاركت النجمة تايلور سويفت متابعيها على تطبيق تبادل الصور أنستجرام لقطات من التحضيرات النهائية لحفل ألبومها الغنائي الجديد Reputation، وزيارة الأطفال لها، الذين التقطت برفقتهم صورة جماعية.

وستبدأ تايلور جولة فنية حول العالم للترويج للألبوم الجديد أولها هذا الحفل المقام بولاية كاليفورنيا الأمريكية.